Рязанским бойцам СВО увеличат сумму единовременной выплаты до 1 млн рублей

Сумму единовременной выплаты для некоторых рязанских бойцов СВО увеличат до 1 миллиона рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Главное отличие новой редакции от предыдущего постановления касается дифференциации сумм. Теперь по 400 тысяч рублей будут получать граждане, призванные по мобилизации (в том числе направленные в Росгвардию) и впоследствии заключившие контракт.
При этом выплата в размере 1 миллиона рублей теперь полагается срочникам (за исключением курсантов военных вузов), иным гражданам РФ, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, заключившим контракт сроком на один год и более. В старой редакции иностранцы тоже имели право на выплату, но она составляла лишь 400 тысяч рублей.
В постановлении убраны временные рамки и денежная поддержка носит бессрочный характер. Документ также имеет обратную силу для иностранных граждан и лиц без гражданства: право на 1 миллион рублей распространяется на правоотношения с иностранцами, возникшие с 4 марта 2026 года, а с лицами без гражданства — с 7 июля 2025 года.