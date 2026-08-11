Рязанская прокуратура помогла инвалиду вернуть деньги за льготные лекарства

Установлено, что женщина страдает заболеванием, требующим постоянной антикоагулянтной терапии [лечение препаратами, которые снижают свертываемость крови и тем самым уменьшают риск образования тромбов]. Лечащий врач выписал жительнице рецепт на получение льготного лекарства. Однако медикамент отсутствовал, из-за чего женщина купила его за свой счет. Прокуратура обратилась в суд с требоваем взыскать с уполномоченного органа деньги и компенсацию морального вреда. Иск удовлетворен.