Рязанская прокуратура добилась прекращения взыскания долга с участника СВО
Прокуратура Пронского района проверила обращение матери погибшего военнослужащего, которая жаловалась на бездействие судебных приставов в вопросе долга по кредиту. Установлено, что на исполнении у приставов было дело о взыскании более 17 тысяч рублей с участника СВО. Хотя производство приостановили из-за его участия в спецоперации, после гибели мужчины его следовало полностью прекратить. По протесту прокуратуры дело о взыскании долга с погибшего военнослужащего завершилось.
Прокуратура Пронского района проверила обращение матери погибшего военнослужащего, которая жаловалась на бездействие судебных приставов в вопросе долга по кредиту. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Установлено, что в районном отделении судебных приставов находилось производство о взыскании с участника специальной военной операции задолженности перед микрофинансовой организацией на сумму свыше 17 тысяч рублей.
Хотя производство приостановили из-за его участия в спецоперации, после гибели мужчины его следовало полностью прекратить.
По протесту прокуратуры дело о взыскании долга с погибшего военнослужащего завершилось.