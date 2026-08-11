Рязанская прокуратура добилась прекращения взыскания долга с участника СВО

Прокуратура Пронского района проверила обращение матери погибшего военнослужащего, которая жаловалась на бездействие судебных приставов в вопросе долга по кредиту. Установлено, что на исполнении у приставов было дело о взыскании более 17 тысяч рублей с участника СВО. Хотя производство приостановили из-за его участия в спецоперации, после гибели мужчины его следовало полностью прекратить. По протесту прокуратуры дело о взыскании долга с погибшего военнослужащего завершилось.

Прокуратура Пронского района проверила обращение матери погибшего военнослужащего, которая жаловалась на бездействие судебных приставов в вопросе долга по кредиту. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Установлено, что в районном отделении судебных приставов находилось производство о взыскании с участника специальной военной операции задолженности перед микрофинансовой организацией на сумму свыше 17 тысяч рублей.

Хотя производство приостановили из-за его участия в спецоперации, после гибели мужчины его следовало полностью прекратить.

По протесту прокуратуры дело о взыскании долга с погибшего военнослужащего завершилось.