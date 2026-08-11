Рязанцы рассказали о «новом рекорде» цен на такси по городу

Информация появилась в соцсетях. По словам местных жителей, высокий ценник зафиксировали ночью. Отмечается, что стоимость поездки от Театральной площади до улицы Новоселов превысила 10 тысяч рублей.