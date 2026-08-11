Рязанцы могут получить разрешение на занятия народной медициной

Документ за подписью заместителя председателя правительства региона и министра здравоохранения Александра Пшенникова актуализирует порядок легализации целителей, отменяя предыдущий регламент. Согласно новым правилам, госуслуга предоставляется совершеннолетним гражданам РФ бесплатно. Подать заявление можно двумя способами: лично обратившись в министерство здравоохранения региона или через МФЦ. Обязательным условием для получения разрешения является наличие представления от медицинской профессиональной некоммерческой организации либо совместного представления такой организации и медорганизации. Этот документ подтвердит квалификацию заявителя и безопасность применяемых им методов оздоровления.