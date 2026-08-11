Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 12 августа

С 10:00 до 17:00 12 августа холодной воды не будет по адресам: улица Грачи (Дядьково), дома № 56, 56 корпус 1, 58, 58 корпус 1, 60, 62, 62 корпус 2, 64, 64 корпус 1, 66; улица Малиновая (Дядьково), дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 1-й Вишнёвый проезд, дома № 1-24, 2-18; 2-й Вишнёвый проезд, дома № 1-15, 2-14; улица Вишнёвая, дома № 11-17, 28; улица Прудная, дома № 1-7, 2-6.