Рязанца приговорили к 6 годам колонии за незаконный сбыт наркотиков в городе

Советский райсуд Рязани вынес обвинительный приговор 43-летнему мужчине, признанному виновным в незаконном сбыте наркотиков группой лиц через Интернет. Об этом сообщили на сайте прокуратуры региона. Судебное разбирательство установило, что зимой 2025 года осужденный получил запрещенные вещества от неустановленного лица и подготовил их для дальнейшей продажи на территории города. Однако его преступную деятельность пресекли, наркотики у него изъяли. Суд, согласившись с позицией гособвинителя, назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Советский райсуд Рязани вынес обвинительный приговор 43-летнему мужчине, признанному виновным в незаконном сбыте наркотиков группой лиц через Интернет. Об этом сообщили на сайте прокуратуры региона.

Судебное разбирательство установило, что зимой 2025 года осужденный получил запрещенные вещества от неустановленного лица и подготовил их для дальнейшей продажи на территории города. Однако его преступную деятельность пресекли, наркотики у него изъяли.

Суд, согласившись с позицией гособвинителя, назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.