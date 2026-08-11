Российские войска поразили в Черном море катер, сопровождавший грузы для ВСУ
Патрульный катер поражен ударными БПЛА в акватории Черного моря южнее Одессы. Судно предназначалось для сопровождения в украинские порты сухогрузов с вооружением для ВСУ.
Российские войска поразили в Черном море патрульный катер, сопровождавший грузы для ВСУ. Об этом 11 августа сообщили в Минобороны.
Патрульный катер поражен ударными БПЛА в акватории Черного моря южнее Одессы. Судно предназначалось для сопровождения в украинские порты сухогрузов с вооружением для ВСУ.