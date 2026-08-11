«Россети Центр и Приволжье» обеспечили электроснабжение фестиваля воздухоплавания в Рязанской области

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» обеспечили надежное электроснабжение главной сцены и площадок культурно-развлекательной программы XXIV фестиваля «Небо России». Мероприятие проходило в Спасском округе Рязанской области. В преддверии праздника энергетики установили на площадках шесть резервных источников электроснабжения общей мощностью 0,6 МВт. На дежурстве находилась оперативно-выездная бригада, оснащенная необходимой техникой и оборудованием.

Специалисты филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» обеспечили надежное электроснабжение главной сцены и площадок культурно-развлекательной программы XXIV фестиваля «Небо России». Мероприятие проходило в Спасском округе Рязанской области.

В преддверии праздника энергетики установили на площадках шесть резервных источников электроснабжения общей мощностью 0,6 МВт. На дежурстве находилась оперативно-выездная бригада, оснащенная необходимой техникой и оборудованием.

Международный спортивный фестиваль воздухоплавания «Небо России — 2026» организован Федерацией воздухоплавательного спорта при поддержке правительства Рязанской области. В состязаниях за Кубок России участвовали 20 команд из разных регионов страны. Для гостей были предусмотрены культурно-развлекательные мероприятия и концерт. Ежегодно «Небо России» посещают свыше 50 тысяч человек.

Фото предоставлены «Россети Центр и Приволжье».