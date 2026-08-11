Роспотребнадзор прокомментировал случаи обнаружения кишечной палочки в бургерах

Роспотребнадзор проанализировал случаи обнаружения кишечной палочки в бургерах крупнейших фастфудов, но результаты исследований Роскачества не позволяют привлечь производителей к ответственности. Роскачество ранее сообщило о наличии бактерий в бургерах сетей BB & BURGERS, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill. Эксперты проверили продукцию по 488 показателям и выявили несоблюдение санитарных норм. В Роспотребнадзоре отметили, что из-за несвоевременного предоставления и некорректного оформления документов меры принять невозможно. Например, проба чизбургера от Torro Grill была собрана 28 апреля 2026 года, а информация поступила в ведомство только 16 июля. Также не соблюдены требования ГОСТов.

Роспотребнадзор проанализировал случаи обнаружения кишечной палочки в бургерах крупнейших фастфудов, однако результаты исследований Роскачества не позволяют привлечь производителей к административной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Роскачество сообщило, что в бургерах от сетей BB & BURGERS, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill были найдены бактерии группы кишечных палочек. Эксперты проверили продукцию по 488 показателям, выявив, что главной проблемой стало несоблюдение базовых санитарных норм.

В Роспотребнадзоре отметили, что из-за несвоевременного предоставления и некорректного оформления документов принять меры в рамках действующего законодательства невозможно. Например, проба чизбургера от Torro Grill была собрана 28 апреля 2026 года, исследования проведены 6 мая, а информация поступила в ведомство только 16 июля. Кроме того, при оформлении образцов не были соблюдены требования ГОСТов, что также усложняет возможность принятия мер.