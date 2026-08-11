Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
25°
Срд, 12
21°
Чтв, 13
16°
ЦБ USD 82.61 0.44 11/08
ЦБ EUR 95.29 0.45 11/08
Нал. USD 82.76 / 83.45 11/08 11:09
Нал. EUR 97.11 / 96.99 11/08 11:09
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
781
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 129
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
1 016
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
991
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Роспотребнадзор прокомментировал случаи обнаружения кишечной палочки в бургерах
Роспотребнадзор проанализировал случаи обнаружения кишечной палочки в бургерах крупнейших фастфудов, но результаты исследований Роскачества не позволяют привлечь производителей к ответственности. Роскачество ранее сообщило о наличии бактерий в бургерах сетей BB & BURGERS, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill. Эксперты проверили продукцию по 488 показателям и выявили несоблюдение санитарных норм. В Роспотребнадзоре отметили, что из-за несвоевременного предоставления и некорректного оформления документов меры принять невозможно. Например, проба чизбургера от Torro Grill была собрана 28 апреля 2026 года, а информация поступила в ведомство только 16 июля. Также не соблюдены требования ГОСТов.

Роспотребнадзор проанализировал случаи обнаружения кишечной палочки в бургерах крупнейших фастфудов, однако результаты исследований Роскачества не позволяют привлечь производителей к административной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Роскачество сообщило, что в бургерах от сетей BB & BURGERS, «The Бык», Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill были найдены бактерии группы кишечных палочек. Эксперты проверили продукцию по 488 показателям, выявив, что главной проблемой стало несоблюдение базовых санитарных норм.

В Роспотребнадзоре отметили, что из-за несвоевременного предоставления и некорректного оформления документов принять меры в рамках действующего законодательства невозможно. Например, проба чизбургера от Torro Grill была собрана 28 апреля 2026 года, исследования проведены 6 мая, а информация поступила в ведомство только 16 июля. Кроме того, при оформлении образцов не были соблюдены требования ГОСТов, что также усложняет возможность принятия мер.