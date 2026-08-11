Путин выступил с инициативами по развитию отечественных ИИ-технологий

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию в Новосибирске, призвав активизировать разработку технологий будущего. Он подчеркнул важность участия бизнеса в качестве заказчика прорывных технологий и поручил создать сильные университетские центры для подготовки научных кадров. Путин также отметил необходимость защиты данных о научных исследованиях, подчеркнув, что суверенитет и развитие России зависят от скорости внедрения инноваций. Он призвал обратить внимание на работу центров генетических ресурсов и сообщил, что исследовательские станции синхротрона СКИФ должны быть введены в эксплуатацию до конца 2026 года.

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию в Новосибирске, на котором призвал активизировать разработку технологий будущего. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул важность участия российского бизнеса в качестве заказчика прорывных научных технологий.

Он поручил создать сильные университетские центры в регионах для подготовки научных кадров и отметил, что инфраструктура мегасайенса должна способствовать развитию отечественных технологий в области искусственного интеллекта.

Путин также акцентировал внимание на необходимости защиты данных о результатах научных исследований в стране, отметив, что суверенитет и развитие России, включая оборонную сферу, зависят от скорости внедрения инноваций.

Президент призвал уделять особое внимание работе российских центров генетических ресурсов и сообщил, что первые исследовательские станции синхротрона СКИФ должны быть введены в эксплуатацию до конца 2026 года.