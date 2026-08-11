Пользователи Wildberries сообщили о неполадках в работе сервиса

Пользователи сервиса Wildberries сообщили о неполадках в его работе. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на «Сбой. РФ». Отмечается, что в течение 15 минут поступило 59 жалоб. На данный момент не раскрывается информация о характере возникших проблем и причинах неполадок. Специалисты продолжают отслеживать ситуацию с доступностью платформы. Ранее сообщалось, что предприниматели, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries, могут обратиться в банки для смягчения условий по кредитам. Ожидается, что в III квартале число заявок на реструктуризацию может увеличиться минимум на 20%.

Пользователи сервиса Wildberries сообщили о неполадках в его работе. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на «Сбой. РФ».

Отмечается, что в течение 15 минут поступило 59 жалоб. На данный момент не раскрывается информация о характере возникших проблем и причинах неполадок. Специалисты продолжают отслеживать ситуацию с доступностью платформы.

Ранее сообщалось, что предприниматели, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries, могут обратиться в банки для смягчения условий по кредитам. Ожидается, что в III квартале число заявок на реструктуризацию может увеличиться минимум на 20%.