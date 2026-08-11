Задержан курьер мошенников, похитивший более 1 млн рублей у рязанской семьи

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у семьи из Рязани более 1 миллиона рублей. Им оказался 20-летний приезжий, который действовал в связке с преступниками. Мошенники заставили 18-летнего рязанца втайне от взрослых найти наличные и передать их курьеру. Молодой человек вручил ему 1 миллион 117 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Злоумышленника задержали в Москве, он согласился на «легкий» заработок и стал курьером, оставив себе процент от похищенных средств. Расследование продолжается, курьеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у семьи из Рязани более 1 миллиона рублей. Об этом пишет УМВД по региону.

Установлена личность виновного, им оказался 20-летний приезжий, который действовал в связке с преступниками.

Мошенники использовали морально-психологическое давление, чтобы заставить 18-летнего рязанца втайне от взрослых найти наличные деньги и передать их курьеру. В итоге молодой человек встретился с посыльным недалеко от своего дома и вручил ему 1 миллион 117 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Полицейские вышли на след злоумышленника и задержали его в Москве.

Известно, что мужчина согласился на предложение «легкого» заработка и стал курьером по доставке денег. Он совершил поездку из Рязани в Москву и обратно, оставив себе оговоренный процент от похищенных средств.

Расследование уголовного дела продолжается, злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.