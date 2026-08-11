Павел Малков на заседании облправительства обсудил реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области поднял тему благоустройства населенных пунктов и заслушал руководителей муниципальных округов о проводимой работе, в том числе в рамках данных ранее поручений. Речь также шла о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Павел Малков подчеркнул, что в регионе изменились в лучшую сторону подходы к благоустройству муниципалитетов.

Губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области поднял тему благоустройства населенных пунктов и заслушал руководителей муниципальных округов о проводимой работе, в том числе в рамках данных ранее поручений. Речь также шла о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Павел Малков подчеркнул, что в регионе изменились в лучшую сторону подходы к благоустройству муниципалитетов.

«Переходим от точечного благоустройства к комплексному видению планов развития населенных пунктов, когда разные локации благоустраиваются, наполняются смыслом, жизнью, активностями и объединяются между собой пешеходными и велосипедными дорожками. Все в целом это здорово преображает облик городов и поселков. Видим изменения в Рязани и большом количестве других муниципалитетов. В качестве лидеров отмечу Михайлов, Сасово, Скопин, Касимов, Клепики и можно продолжать.

Важно, что по каждому населенному пункту уже есть видение на годы вперед. Есть софинансирование, которое выделяет муниципалитет на исполнение планов, помогаем из областного бюджета и, конечно, существенной поддержкой является реализация проектов по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что накануне стали известны результаты Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в котором победу одержали сразу 4 проекта из Рязанской области, которые в следующем году будут реализованы при федеральной поддержке. В Михайлове это инициатива «К истоку древнего города», в Спас-Клепиках — «Набережная рек Пры и Совки». В Сасове продолжится проект «Индустриальный парк «ПодЗавод», а в Старожилове будет благоустроено общественное пространство вдоль реки Истье.

Павел Малков подчеркнул, что все инициативы очень достойные — в их подготовку вложен большой труд. Теперь задача качественно и в срок их реализовать. Он поручил главам муниципалитетов держать работу на личном контроле.

Губернатор также обратил внимание на благоустройство населенных пунктов, которое проводится в этом году, в том числе в рабочем поселке Пителино.

По словам главы муниципального округа Елены Рожковой, работы завершены досрочно. Сделан сквер «Причал Тишины» на улице Красной. Работы проводились в рамках проекта по формированию комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Уложили брусчатку, заменили автобусные павильоны, установили лавочки и др. Проект продолжает комплексное благоустройство поселка и соединяет другие локации для создания единого пешеходного пространства.

По поручению губернатора в рабочем поселке Кадом приводятся в порядок дороги местного значения. С опережением сроков проведен капитальный ремонт дорог вдоль социально значимых объектов — по улице Энгельса (450 м) и улице Московской (около одного километра). Также выполнен ямочный ремонт более 350 квадратных метров покрытия и грейдирование с частичной подсыпкой грунтовых дорог протяженностью свыше 20 километров.