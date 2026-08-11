Павел Малков: Бюджет непростой, но мы исполняем все социальные обязательства

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что, несмотря на серьезные вызовы, бюджет региона сохраняет свою устойчивость: «Бюджет непростой, но мы двигаемся уверенно, исполняем все взятые на себя социальные обязательства. Решаем и новые задачи, которые перед нами стоят, сохраняя при этом все ключевые проекты развития. Здравоохранение, ЖКХ, образование, культура и спорт, благоустройство и многое другое. В регионе высокий, по сравнению со среднероссийскими темпами, индекс производства промышленной продукции, индекс сельхозпродукции. Все вместе это позволяет нам уверенно смотреть в будущее. Мы продолжаем обходиться без коммерческих заимствований, бюджет устойчивый. Нам очень помогает решение президента о списании бюджетных кредитов — это огромная поддержка для регионов».

Бюджет непростой, но Рязанская область исполняет все социальные обязательства. Губернатор Павел Малков сказал об этом на заседании правительства, где было рассмотрено исполнение областного бюджета за первое полугодие и одобрен ряд нормативно-правовых актов.

В работе приняли участие первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Красов и член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от региона Игорь Мурог.

Министр финансов Марина Наумова доложила, что в первом полугодии доходы в региональный бюджет поступили в размере 53,7 млрд рублей, что превышает поступление прошлого года на 9,6%. Общий объем финансовой помощи из федерального бюджета составил 13,5 млрд рублей. Все расходные обязательства исполнены в полном объеме. В числе приоритетных направлений — выплата зарплаты работникам бюджетной сферы, социальное обеспечение населения, оказание финансовой помощи муниципалитетам. Кроме того, регион активно участвует в реализации национальных проектов.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что, несмотря на серьезные вызовы, бюджет региона сохраняет свою устойчивость: «Бюджет непростой, но мы двигаемся уверенно, исполняем все взятые на себя социальные обязательства. Решаем и новые задачи, которые перед нами стоят, сохраняя при этом все ключевые проекты развития. Здравоохранение, ЖКХ, образование, культура и спорт, благоустройство и многое другое. В регионе высокий, по сравнению со среднероссийскими темпами, индекс производства промышленной продукции, индекс сельхозпродукции. Все вместе это позволяет нам уверенно смотреть в будущее. Мы продолжаем обходиться без коммерческих заимствований, бюджет устойчивый. Нам очень помогает решение президента о списании бюджетных кредитов — это огромная поддержка для регионов».

На заседании также было рассмотрено исполнение бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области за первое полугодие. Павел Малков обратил внимание на существенное сокращение уходящих потоков пациентов, то есть рязанцев, получающих медпомощь в других регионах страны. Это стало результатом системной работы по развитию здравоохранения и повышению качества медпомощи. Кроме того, проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения позволило почти на 330 снизить количество инфарктов и инсультов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одобрен ряд нормативно-правовых актов, касающихся медицинской сферы, трудовых отношений, дорожного хозяйства, архивного дела и других направлений.