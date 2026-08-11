Ночью российская армия поразила военные промышленные объекты в Киеве и Запорожье

В ночь на 11 августа ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования. Об этом пишет Минобороны страны. В результате поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в городах Киев и Запорожье.