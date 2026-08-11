Над Рязанской областью ночью отразили атаку шести БПЛА

Об этом сообщает губернатор Павел Малков. По его словам, пострадавших и повреждений нет. В Минобороны уточнили, что всего над страной за ночь перехвачены 396 беспилотников. БПЛА уничтожили также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Оренбургской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.