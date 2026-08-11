На Северной окружной произошла авария
По словам очевидцев, ДТП случилось во вторник, 11 августа. На месте собиралась пробка. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Данных о пострадавших не поступало. На месте заметили полицейских. Официальная информация уточняется.
На Северной окружной произошла авария. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, ДТП случилось во вторник, 11 августа. На месте собиралась пробка. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля.
Данных о пострадавших не поступало. На месте заметили полицейских.
Официальная информация уточняется.