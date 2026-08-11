Мэр Москвы отметил значение поставок экспортных товаров из Рязанской области

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что две трети поставок товаров на экспорт из окружающих столицу регионов поступают в Москву. Об этом пишет ТАСС. Собянин отметил, что области, такие как Ивановская, Ярославская и Рязанская, направляют значительную часть своих экспортных товаров в столицу. Он подчеркнул, что такие объемы поставок служат мощной движущей силой для развития других регионов России.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что две трети поставок товаров на экспорт из окружающих столицу регионов поступают в Москву. Об этом пишет ТАСС.

Собянин отметил, что области, такие как Ивановская, Ярославская и Рязанская, направляют значительную часть своих экспортных товаров в столицу. Он подчеркнул, что такие объемы поставок служат мощной движущей силой для развития других регионов России.