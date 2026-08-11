Массовое ДТП с участием фуры заметили в Рязанской области

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, авария случилась в Скопинском округе на 286 км трассы Р22. На кадрах видно, что одна из машин получила сильные механические повреждения. Информации о состоянии пострадавших пока нет.