Массовое ДТП с участием фуры заметили в Рязанской области
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, авария случилась в Скопинском округе на 286 км трассы Р22. На кадрах видно, что одна из машин получила сильные механические повреждения. Информации о состоянии пострадавших пока нет.
В Рязанской области заметили массовое ДТП с участием фуры. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась в Скопинском округе на 286 км трассы Р22.
На кадрах видно, что одна из машин получила сильные механические повреждения.
Информации о состоянии пострадавших пока нет.