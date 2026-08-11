Mash: умерла советская балерина и актриса фильма «12 стульев» Наталья Трубникова

В Москве на 72-м году жизни скончалась советская балерина и актриса Наталья Трубникова, сообщает Telegram-канал Mash. Ее тело было обнаружено соседкой в квартире в Тверском районе столицы. По информации канала, женщины общались накануне утром, но вечером Трубникова перестала отвечать на звонки. Соседка пришла к ней домой и нашла артистку без признаков жизни — она умерла, сидя на диване. Также уточняется, что Трубникова страдала болезнью Паркинсона. Наталья Трубникова стала известной благодаря роли принцессы Мелисенты в музыкальной сказке «31 июня». Она также снималась в таких фильмах, как «Формула любви» и «12 стульев», а на театральной сцене выступала в Московском академическом музыкальном театре.

В Москве на 72-м году жизни скончалась советская балерина и актриса Наталья Трубникова, сообщает Telegram-канал Mash.

Ее тело было обнаружено соседкой в квартире в Тверском районе столицы. По информации канала, женщины общались накануне утром, но вечером Трубникова перестала отвечать на звонки. Соседка пришла к ней домой и нашла артистку без признаков жизни — она умерла, сидя на диване. Также уточняется, что Трубникова страдала болезнью Паркинсона.

Наталья Трубникова стала известной благодаря роли принцессы Мелисенты в музыкальной сказке «31 июня». Она также снималась в таких фильмах, как «Формула любви» и «12 стульев», а на театральной сцене выступала в Московском академическом музыкальном театре.

Фото: Василий Малышев/РИА Новости.