Губернатор Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области

Губернатор поручил Борису Ясинскому держать на контроле работу общественного транспорта. Скоро начнется учебный год, люди вернутся из отпусков, и нужно заранее обеспечить нормальное транспортное сообщение.

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области, на котором речь шла об актуальных для региона вопросах. Также были заслушаны доклады о работе по исполнению данных ранее поручений и обращениям в социальных сетях, пишет сайт органа власти.

Губернатор поблагодарил команду фестиваля воздухоплавания «Небо России», подчеркнув, что проект стал брендом Рязанской области, и на него специально приезжают люди из других регионов страны. Говоря о развитии фестиваля, Павел Малков подчеркнул, что у него появилась своя площадка, и в этом году дополнительно отработан ряд организационных вопросов. Глава региона поручил комитету инвестиций и туризма собрать обратную связь и посмотреть, что еще можно улучшить к следующему сезону. В том числе проработать подъездные пути с учетом возможностей переправы через Оку.

Павел Малков заслушал доклад о ходе реализации областной программы по приведению в порядок и укреплению инфраструктуры муниципальных архивов, которая была запущена по его поручению три года назад. По словам начальника главного архивного управления Рязанской области Натальи Стародубцевой, проводится ремонт помещений, входных групп и фасадов, инженерных коммуникаций, оснащение пожарной и охранной системами, устанавливается специализированное стеллажное оборудование. На сегодня программой охвачено уже 92% муниципальных архивов. За 3 года средства областного бюджета направлены в 24 муниципалитета из 26. Глава региона подчеркнул, что программа будет продолжена и в дальнейшем, важно чтобы документы хранились в соответствующих условиях, а работникам и посетителям было комфортно.

Говоря об обращениях в соцсетях, губернатор раскритиковал темпы работ по восстановлению электроэнергии в ряде населенных пунктов Сасовского муниципального округа, которые длительное время остаются без света. Павел Малков поручил министру ТЭК и ЖКХ Артему Уворвихвосту совместно с председателем антикоррупционного комитета Сергеем Сорокиным тщательно разобраться в причинах и выявить ответственных за сложившуюся ситуацию.

Глава региона также обратил внимание на проблему с водоснабжением в поселке Тума, которое в течение недели отсутствовало по многим адресам. На сегодняшний день оно возобновлено после масштабных аварийно-восстановительных работ. Глава Клепиковского округа Денис Ефанов доложил о том, что в муниципалитете проводится системная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры, увеличению мощности коммунальных предприятий и повышению квалификации их работников. За последние 5 лет при поддержке правительства Рязанской области и за счет федеральных программ удалось обновить все тепловые сети и сети горячего водоснабжения, а также порядка 50% сетей холодного водоснабжения, включая создание новых станций очистки.

Губернатор поручил министерству ТЭК и ЖКХ региона разработать стандарт информирования жителей на случай возникновения коммунальных аварий.

Павел Малков заслушал главу администрации Рязани Бориса Ясинского по решению проблем с общественным транспортом в городе, в том числе в микрорайонах Канищево и Недостоево. В частности, было отмечено, что с 1 августа по муниципальному контракту на маршруте № 53 работают 16 новых автобусов, на маршрут № 58 ежедневно выходят по 15 автобусов. Увеличено количество автобусов № 41 и № 20, которые проходят по ключевым точкам города. Снижение машин на маршруте № 75 в последние дни связано со сменой перевозчика. С 12 августа на него в рамках муниципального контракта выходят 16 новых автобусов среднего класса, и движение транспорта полностью нормализуется.

Губернатор поручил Борису Ясинскому держать на контроле работу общественного транспорта. Скоро начнется учебный год, люди вернутся из отпусков, и нужно заранее обеспечить нормальное транспортное сообщение.

На заседании речь также шла о проведении в этом году фестиваля «Слава Добрыни» в Шиловском районе, развитии проекта и соответствующей инфраструктуры в муниципалитете.