Директор УК признал вину в гибели медсестры под глыбой льда в Рязани

Директор УК «Олимп-сервис» Артем Солодов на допросе признал вину. Он пояснил, что на 4 марта 2026 года был генеральным директором компании, и хотя крыша проверялась, из-за осадков и людности уборка не была выполнена вовремя. Солодов отметил, что работы фиксировались на камеру, и устанавливались ограждения, но не по всему периметру дома, так как прохожие срывали сигнальные ленты. В день трагедии главный инженер отсутствовал, что ограничивало контроль за процессом. Он подчеркнул, что его действия не были умышленными, но признает недостатки в работе. Солодов возместил потерпевшему расходы на похороны и 2 млн в качестве моральной компенсации. Суд отложил разбирательство до 25 августа по просьбе стороны обвинения.

В Советском райсуде Рязани прошло очередное заседание по делу о гибели 27-летней медсестры под глыбой льда на Первомайском проспекте. Директор УК, которая обслуживает здание, Артем Солодов на допросе полностью признал вину. Об этом 11 августа сообщила корреспондент РЗН.инфо из зала суда.

Подсудимый пояснил, что на 4 марта 2026 года он состоял в должности генерального директора УК «Олимп-сервис», его договор с компанией действовал до 8 июля. По словам Солодова, управляющая компания неоднократно проверяла состояние крыши, однако из-за большого количества осадков и людности на Первомайском проспекте своевременно провести уборку не удалось.

Он также сообщил, что ход работ фиксировался на камеру и чтобы обезопасить территорию, расставлялись ограждения, но не по всему периметру дома. Как заявил подсудимый, прохожие срывали сигнальные ленты, поэтому работы не удалось завершить. Об этом директору УК рассказали рабочие.

В день трагедии главный инженер УК отсутствовал, и Солодов не мог полностью контролировать процесс. Этот факт, как отметил подсудимый, доказывает его вину. При этом бывший директор УК подчеркнул, что его действия не носили умышленный характер, однако он осознает недостатки в проделанной работе.

Солодов также сообщил, что возместил потерпевшему материальный ущерб: выплатил 637 тысяч рублей на похороны погибшей и 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

В ходе заседания сторона обвинения попросила суд отложить разбирательство. Судья удовлетворил ходатайство — следующее заседание перенесли на 25 августа.

Напомним, что уголовное дело возбудили после того, как в начале весны 2026 года на 27-летнюю рязанку упала наледь с дома на Первомайском проспекте. Девушка работала хирургической медсестрой, скончалась в больнице. УК «Олимп-сервис» отвечала за уборку крыши. Солодова обвиняют по статье 238 УК РФ — выполнение работ или услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее вдовец погибшей под наледью 27-летней рязанки заявил суду, что директор УК, ответственной за уборку снега, Артем Солодов не заслуживает тюремного срока.

Подробнее о произошедшем можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.