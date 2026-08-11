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Больше, чем деньги: Сбер отменил все лимиты и комиссии на переводы близким и оплату услуг ЖКХ
Сбер сделал денежные переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ в СберБанк Онлайн полностью бесплатными. Ранее стандартный бесплатный лимит переводов на Сбер составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 миллионов жителей страны могут отправлять близким любые суммы без комиссии и бесплатно оплачивать коммунальные платежи.

Сбер сделал денежные переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ в СберБанк Онлайн полностью бесплатными. Ранее стандартный бесплатный лимит переводов на Сбер составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 миллионов жителей страны могут отправлять близким любые суммы без комиссии и бесплатно оплачивать коммунальные платежи.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«За сухими транзакциями всегда стоят человеческие отношения. Перевод близкому — это возможность вовремя поддержать родителей, ребёнка или супруга, а оплата коммунальных платежей — регулярная забота о доме и семье. Карта Сбера есть практически у каждого, и мы хотим, чтобы для миллионов семей эти ежедневные финансовые вопросы решались просто и свободно».

Все изменения уже работают для переводов между клиентами Сбера и оплаты ЖКХ в СберБанк Онлайн по умолчанию. Чтобы переводить деньги и оплачивать счета ЖКХ бесплатно, не нужно подключать специальные подписки или выполнять дополнительные условия.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.