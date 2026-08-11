Больше, чем деньги: Сбер отменил все лимиты и комиссии на переводы близким и оплату услуг ЖКХ

Сбер сделал денежные переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ в СберБанк Онлайн полностью бесплатными. Ранее стандартный бесплатный лимит переводов на Сбер составлял 50 тысяч рублей в месяц, а при оплате коммунальных услуг могла взиматься комиссия. Теперь 111 миллионов жителей страны могут отправлять близким любые суммы без комиссии и бесплатно оплачивать коммунальные платежи.