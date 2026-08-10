Женщина под поездом погибла в Рязани

Женщина под поездом погибла в Рязани. Об этом РЗН.инфо рассказали в Рязанском линейном отделе внутренних дел на транспорте после сообщений в соцсетях о трагедии. Происшествие произошло утром 9 августа. Женщина была травмирована поездом рядом со станцией «Лагерный». Погибшей было 78 лет.

Женщина под поездом погибла в Рязани. Об этом РЗН.инфо рассказали в Рязанском линейном отделе внутренних дел на транспорте после сообщений в соцсетях о трагедии.

Происшествие произошло утром 9 августа. Женщина была травмирована поездом рядом со станцией «Лагерный».

Погибшей было 78 лет.

В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдать правила поведения на железной дороге.