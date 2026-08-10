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Здание наркодиспансера на Урицкого в Рязани отремонтируют за 10,8 млн рублей
Подрядчику предстоит выполнить работы в здании Областного клинического наркологического диспансера на улице Урицкого, дом № 7, корпус № 1. Срок завершения ремонта — до 31 января 2027 года включительно. Согласно дефектным ведомостям, исполнители проведут демонтаж на первом и втором этажах. Рабочие снимут деревянные перегородки, оконные и дверные коробки, удалят покрытия полов из линолеума, керамической плитки и древесноволокнистых плит. Также запланирован демонтаж вентиляционных коробов, подоконников, обоев и штукатурки.

Здание наркодиспансера на Урицкого в Рязани отремонтируют за 10,8 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить работы в здании Областного клинического наркологического диспансера на улице Урицкого, дом № 7, корпус № 1. Срок завершения ремонта — до 31 января 2027 года включительно.

Согласно дефектным ведомостям, исполнители проведут демонтаж на первом и втором этажах. Рабочие снимут деревянные перегородки, оконные и дверные коробки, удалят покрытия полов из линолеума, керамической плитки и древесноволокнистых плит. Также запланирован демонтаж вентиляционных коробов, подоконников, обоев и штукатурки.

В ходе ремонтных работ в здании установят новые перегородки из гипсокартона и сантехнические кабины на алюминиевом каркасе. Проектом предусмотрена замена оконных и дверных блоков на конструкции из поливинилхлоридного профиля и натурального шпона. Потолки облицуют минеральными панелями и пластиковыми рейками, а стены покрасят акриловыми составами и частично облицуют керамической плиткой.

На полах уложат керамогранит и линолеум, в том числе химически стойкий для помещений лаборатории и процедурной. Сметой также заложены замена трубопроводов канализации и водоснабжения, установка новых умывальников, смесителей и унитазов. Кроме того, специалисты обновят систему электроснабжения, проложат новые кабели в коробах и гофрированных трубах, смонтируют светодиодные светильники, выключатели и розетки.