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Владелец земли в Рязанской области не убрал сорняки вовремя и получил штраф
В октябре 2025 года инспектор проверил земельный участок в Рязанском районе и обнаружил, что он зарос сорняками и кустарниками. Владелец земли получил предписание убрать растительность до 8 мая 2026 года. Однако при повторной проверке 19 мая выяснилось, что требование не было выполнено. Это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. 23 июля 2026 года суд рассмотрел дело и назначил владельцу участка штраф за нарушение земельного законодательства.

В Россельхознадзор поступило решение суда о наказании гражданина за несоблюдение предписания. Об этом сообщили на сайте ведомства.

В октябре 2025 года инспектор проверил земельный участок в Рязанском районе и обнаружил, что он зарос сорняками и кустарниками.

Владелец земли получил предписание убрать растительность до 8 мая 2026 года. Однако при повторной проверке 19 мая выяснилось, что требование не было выполнено. Это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении.

23 июля 2026 года суд рассмотрел дело и назначил владельцу участка штраф за нарушение земельного законодательства.