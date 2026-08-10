Вклад корпоративного волонтёрства в ВВП России превысил 400 млрд рублей

Вклад корпоративного волонтёрства в ВВП России составляет 409 млрд рублей, следует из данных Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ). Сбер последовательно развивает это направление и входит в число лидеров по вкладу в этот результат среди корпораций.

Вклад корпоративного волонтёрства в ВВП России составляет 409 млрд рублей, следует из данных Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ). Сбер последовательно развивает это направление и входит в число лидеров по вкладу в этот результат среди корпораций, сообщили в пресс-службе.

В Красноярске состоялся III Всероссийский слёт волонтёров Сбера. В его программе была панельная дискуссия «Волонтёрский капитал как драйвер устойчивого развития: от личной трансформации к национальным целям». Участники обсудили, как корпоративное волонтёрство выходит за рамки помощи другим и становится ресурсом развития людей, бизнеса и общества.

Корпоративному движению волонтёров уже 15 лет. Сейчас на платформе «Волонтёры Сбера» зарегистрировано более 47 тысяч человек, 46% из них — молодёжь. Они реализуют более 1 400 проектов по всей стране, оказывая поддержку почти 3 млн благополучателей. На протяжении четырёх лет волонтёрские инициативы Сбера получают статус партнёров национальных проектов. В этом году восемь инициатив получили этот статус по итогам премии «Наш вклад — 2026».

При этом, как отметили в пресс-службе, потенциал корпоративного волонтёрства ещё далеко не исчерпан. Следующий этап его развития — применение искусственного интеллекта и новых технологических решений, которые помогут по-новому организовывать волонтёрские инициативы, находить эффективные способы помощи и расширять возможности для участия. Ещё одно важное направление — расширение партнёрств, которые позволят тиражировать эффективные практики вне Сбера.

«90% волонтёров Сбера называют главной мотивацией желание помогать людям, 75% — стремление улучшить жизнь в своём регионе. И это не разовые акции: 21,5% участвуют регулярно, 68% — не реже раза в год. Мы не даём готовых решений, а поддерживаем инициативы и объединяем людей, чтобы личное „живое дело“ перерастало в общее. Более 30 компаний-партнёров участвуют в волонтёрских проектах Сбера, 10 запустили собственные социальные франшизы по нашим моделям, несколько лет подряд волонтёрские инициативы становятся партнёрами национальных проектов. Общая цель и доверие друг к другу формируют культуру взаимопомощи. Она передаётся дальше — от человека к человеку, от команды к команде, выходит за пределы компании и становится нормой жизни в регионах и стране», — заявила Яна Жукова, управляющий директор — директор Центра культуры и социальных проектов Сбера.

Ирина Жукова, председатель Национального совета по корпоративному волонтёрству добавила, что за более чем десятилетие корпоративное волонтёрство в стране стало важной частью стратегии ответственного бизнеса и одним из действенных инструментов достижения национальных целей.

«Волонтёрские инициативы помогают развивать местные сообщества, улучшать городскую среду и укреплять связь бизнеса с территориями, развивают лидерство и корпоративную культуру. В социальные проекты бизнес вкладывает не только финансовые ресурсы, но и опыт, технологии и профессиональные знания сотрудников. На примере волонтёров Сбера мы видим, что такая работа делает устойчивее и саму компанию, и местные сообщества. Из сильных команд, ответственного бизнеса и благополучных территорий складывается устойчивое развитие страны», — сказала Ирина Жукова.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк.