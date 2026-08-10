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В WB прокомментировали слухи о массовом закрытии ПВЗ в регионах
Как отметили в RWB, снижения количества заказов или всплеска закрытий пунктов выдачи заказов по итогам июля 2026 года в регионах не фиксируется. Сейчас сеть ПВЗ насчитывает 98 тысяч точек. Отмечается, что это на 13% больше, чем годом ранее. Помимо этого, как заявили в компании, число заявок от партнеров на открытие новых ПВЗ выросло почти в два раза. «Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы оперативно перестраиваем логистические маршруты и направляем товары через другие доступные логистические объекты, чтобы в ближайшее время восстановить привычный объем доставок на ПВЗ», — написали в пресс-службе.

В Wildberries прокомментировали слухи о массовом закрытии ПВЗ в регионах. Пост об этом 10 августа опубликован в официальном Telegram-канале компании.

Как отметили в RWB, снижения количества заказов или всплеска закрытий пунктов выдачи по итогам июля 2026 года в регионах не фиксируется.

Сейчас сеть ПВЗ насчитывает 98 тысяч точек. Отмечается, что это на 13% больше, чем годом ранее. Помимо этого, как заявили в компании, число заявок от партнеров на открытие новых ПВЗ выросло почти в два раза.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы оперативно перестраиваем логистические маршруты и направляем товары через другие доступные логистические объекты, чтобы в ближайшее время восстановить привычный объем доставок на ПВЗ», — написали в пресс-службе, добавив, что в большинстве регионов объем заказов уже превышает прежние показатели благодаря принятым мерам.

Помимо этого, в компании опровергли слухи, что на AliExpress начали продавать «сгоревшие товары» со складов Wildberries.