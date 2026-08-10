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В выходные в Рязанской области установили 13 миграционных нарушений
Нарушения пресекли в Рязани, Рязанском, Касимовском и Скопинском округах. Девять протоколов составили на иностранцев из-за того, что они нарушили правила въезда и пребывания в стране, два — за незаконное осуществление трудовой деятельности. Также двух работодателей привлекли к ответственности. Они незаконно трудоустроили иностранцев. Кроме того, в торговом центре на улице Гагарина в Рязани продавали икру форели без маркировки и сопроводительных документов. В магазине в Рыбном — немаркированную икру щуки. Проводятся проверки.

В прошедшие выходные, с 7 по 9 августа, в Рязанской области полицейские провели рейды, во время которых установили 13 миграционных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Нарушения пресекли в Рязани, Рязанском, Касимовском и Скопинском округах. Девять протоколов составили на иностранцев из-за того, что они нарушили правила въезда и пребывания в стране, два — за незаконное осуществление трудовой деятельности.

Также двух работодателей привлекли к ответственности. Они незаконно трудоустроили иностранцев.

Кроме того, в торговом центре на улице Гагарина в Рязани продавали икру форели без маркировки и сопроводительных документов. В магазине в Рыбном — немаркированную икру щуки. Проводятся проверки.

Также полицейские задержали одного человека, находившегося в федеральном розыске за совершение преступления.