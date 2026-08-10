В рязанской ОДКБ за неделю госпитализировали 297 детей

С 3 по 9 августа в Областной детской клинической больнице имени Н. В. Дмитриевой госпитализировали 297 человек. Об этом сообщили в учреждении. В инфекционный корпус поступили 35 пациентов, в главный — 262. Еще 59 человек обратились в приемное отделение, но госпитализация им не потребовалась. Всего через приемное отделение за неделю прошли 356 человек.

С 3 по 9 августа в Областной детской клинической больнице имени Н. В. Дмитриевой госпитализировали 297 человек. Об этом сообщили в учреждении.

В инфекционный корпус поступили 35 пациентов, в главный — 262.

Еще 59 человек обратились в приемное отделение, но госпитализация им не потребовалась. Всего через приемное отделение за неделю прошли 356 человек.

В травматологический пункт обратились 362 пациента, в консультативно-диагностический центр — 1428. В «Центр здоровья» поступили 116 обращений.

В городской детской поликлинике № 3 за неделю зафиксировали 1841 обращение, в том числе 76 — на дому.