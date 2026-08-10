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В Рязанской области завершился фестиваль «Небо России»
В Спасском районе Рязанской области завершились Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту в рамках фестиваля «Небо России». Об этом сообщили организаторы мероприятия. Обладателем Кубка «Небо России» стал москвич Сергей Латыпов. Второе место занял Дмитрий Жохов из Тульской области, третье — Алексей Бугров из Ленинградской области. Также прошел Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту. Победителем стал Марк Стенин, серебро завоевала Марина Маврина, бронзу — Владимир Ермаков.

В Спасском районе Рязанской области завершились Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту в рамках фестиваля «Небо России». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Обладателем Кубка «Небо России» стал москвич Сергей Латыпов. Второе место занял Дмитрий Жохов из Тульской области, третье — Алексей Бугров из Ленинградской области.

Также прошел Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту. Победителем стал Марк Стенин, серебро завоевала Марина Маврина, бронзу — Владимир Ермаков.

В течение недели рязанское небо украшали 25 аэростатов. За победу боролись 20 спортивных команд из 12 регионов России.

Напомним, ранее журналист РЗН.инфо провела полдня с пилотами аэростата «Кунгур» на фестивале «Небо России» в Спасске. Подробнее о полете и фестивале — в материале РЗН.инфо.