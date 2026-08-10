В Рязанской области завершился фестиваль «Небо России»

В Спасском районе Рязанской области завершились Всероссийские соревнования по воздухоплавательному спорту в рамках фестиваля «Небо России». Об этом сообщили организаторы мероприятия. Обладателем Кубка «Небо России» стал москвич Сергей Латыпов. Второе место занял Дмитрий Жохов из Тульской области, третье — Алексей Бугров из Ленинградской области. Также прошел Кубок Рязанской области по воздухоплавательному спорту. Победителем стал Марк Стенин, серебро завоевала Марина Маврина, бронзу — Владимир Ермаков.