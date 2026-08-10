В Рязанской области за выходные задержали 18 пьяных водителей

За прошедшие праздничные и выходные дни инспекторы Госавтоинспекции выявили 937 нарушений правил дорожного движения на дорогах Рязанской области. В 18 случаях водители управляли автомобилями в состоянии опьянения. Еще два водителя отказались проходить медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции. Также выявили два факта повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

За прошедшие праздничные и выходные дни инспекторы Госавтоинспекции выявили 937 нарушений правил дорожного движения на дорогах Рязанской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В 18 случаях водители управляли автомобилями в состоянии опьянения. Еще два водителя отказались проходить медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции. Также выявили два факта повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, 17 человек сели за руль без водительских прав. Инспекторы зафиксировали девять нарушений ПДД пешеходами и восемь нарушений правил перевозки детей.

В ведомстве отметили, что профилактические рейды на дорогах региона продолжаются.