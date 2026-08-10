В Рязанской области за три месяца задержали 11 детей за рулем мототранспорта

С мая месяца сотрудники сараевской полиции задержали 11 несовершеннолетних, управлявших мототранспортом. Об этом пишет ИД «Пресса». Два из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекция по делам несовершеннолетних сообщила, что на задержанных было составлено 19 протоколов. Нарушившие закон подростки заплатили штраф в размере двух тысяч рублей, а их родители, которых также привлекли к ответственности, вынуждены были оплатить по пять тысяч рублей. Несовершеннолетним, управлявшим транспортом в состоянии алкогольного опьянения, предстоит заплатить штраф в размере от 30 до 45 тысяч рублей.

С мая месяца сотрудники сараевской полиции задержали 11 несовершеннолетних, управлявших мототранспортом. Об этом пишет ИД «Пресса».

Два из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекция по делам несовершеннолетних сообщила, что на задержанных было составлено 19 протоколов. Нарушившие закон подростки заплатили штраф в размере двух тысяч рублей, а их родители, которых также привлекли к ответственности, вынуждены были оплатить по пять тысяч рублей.

Несовершеннолетним, управлявшим транспортом в состоянии алкогольного опьянения, предстоит заплатить штраф в размере от 30 до 45 тысяч рублей.