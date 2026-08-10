В Рязанской области у женщины обнаружили почти 800 граммов конопли и марихуану

Полицейские нашли в хозяйственной постройке 796 граммов сушившейся конопли и 1,6 грамма готовой марихуаны. По предварительной информации УМВД, 35-летняя женщина в последнее время употребляла наркотики. Она рассказала, что коноплю вырастила на участке. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере, либо их частей, содержащих наркотические средства). Проводится расследование.

В Шацке у женщины обнаружили почти 800 граммов конопли и марихуану. Об этом сообщили 10 августа в пресс-службе УМВД по региону.

Полицейские нашли в хозяйственной постройке 796 граммов сушившейся конопли и 1,6 грамма готовой марихуаны. По предварительной информации УМВД, 35-летняя женщина в последнее время употребляла наркотики. Она рассказала, что коноплю вырастила на участке.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере, либо их частей, содержащих наркотические средства). Проводится расследование.