В Рязанской области «Газель» загорелась на ходу

Автомобиль вспыхнул 10 августа в Сараях на перекрестке улиц Садовой и 1 Мая. Как рассказал водитель, «Газель» загорелась на ходу. На тушение выезжали две спецмашины. Пострадавших нет. Отмечается, что автомобиль принадлежал ООО «Стройтранс». Ходовая часть машины полностью выгорела.