В Рязанской области «Газель» загорелась на ходу
Автомобиль вспыхнул 10 августа в Сараях на перекрестке улиц Садовой и 1 Мая. Как рассказал водитель, «Газель» загорелась на ходу. На тушение выезжали две спецмашины. Пострадавших нет. Отмечается, что автомобиль принадлежал ООО «Стройтранс». Ходовая часть машины полностью выгорела.
В Рязанской области сгорела «Газель». Об этом сообщил ИД «Пресса».
Автомобиль вспыхнул 10 августа в Сараях на перекрестке улиц Садовой и 1 Мая. Как рассказал «Прессе» водитель, «Газель» загорелась на ходу.
На тушение выезжали две спецмашины. Пострадавших нет.
Отмечается, что автомобиль принадлежал ООО «Стройтранс». Ходовая часть машины полностью выгорела.