В Рязанской области открыли горячую линию по школьным товарам

С 10 по 21 августа в Рязанской области будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Телефон горячей линии: 8-800-550-85-62. Звонки принимают с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 10:00 до 16:00 в пятницу. Перерыв — с 13:00 до 13:45.

С 10 по 21 августа в Рязанской области будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства и консультационных центров помогут родителям подготовиться к школе и ответят на вопросы о качестве и безопасности детской одежды, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и детского питания. Также рязанцам разъяснят требования действующих нормативных документов, помогут оформить претензию продавцу и подскажут, куда обратиться, если купленный товар оказался некачественным.

Телефон горячей линии: 8-800-550-85-62. Звонки принимают с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 10:00 до 16:00 в пятницу. Перерыв — с 13:00 до 13:45.

Дополнительные консультации можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области:

отдел санитарного надзора: 8 (4912) 92-98-05 , 8 (4912) 92-86-00 , 8 (4912) 92-97-65 , 8 (4912) 92-97-88 ;

, , , ; отдел защиты прав потребителей: 8 (4912) 98-63-37 , 8 (4912) 92-83-01 ;

, ; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: 8 (4912) 29-07-74 .

Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора: