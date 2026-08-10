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В Рязанской области открыли горячую линию по школьным товарам
С 10 по 21 августа в Рязанской области будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Телефон горячей линии: 8-800-550-85-62. Звонки принимают с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 10:00 до 16:00 в пятницу. Перерыв — с 13:00 до 13:45.

С 10 по 21 августа в Рязанской области будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства и консультационных центров помогут родителям подготовиться к школе и ответят на вопросы о качестве и безопасности детской одежды, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров и детского питания. Также рязанцам разъяснят требования действующих нормативных документов, помогут оформить претензию продавцу и подскажут, куда обратиться, если купленный товар оказался некачественным.

Телефон горячей линии: 8-800-550-85-62. Звонки принимают с 10:00 до 17:00 с понедельника по четверг и с 10:00 до 16:00 в пятницу. Перерыв — с 13:00 до 13:45.

Дополнительные консультации можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области:

  • отдел санитарного надзора: 8 (4912) 92-98-05, 8 (4912) 92-86-00, 8 (4912) 92-97-65, 8 (4912) 92-97-88;
  • отдел защиты прав потребителей: 8 (4912) 98-63-37, 8 (4912) 92-83-01;
  • ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: 8 (4912) 29-07-74.

Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора:

  • Скопинский район (Скопинский, Кораблинский, Милославский районы): 8 (49156) 5-00-25, 2-11-24;
  • Старожиловский район (Старожиловский, Михайловский, Пронский районы): 8 (4912) 92-81-10;
  • Касимовский район (Касимовский, Клепиковский, Пителинский районы): 8 (49131) 2-26-33, 2-07-49, 2-07-09;
  • Шиловский район (Шиловский, Спасский, Сапожковский, Путятинский районы): 8 (49136) 2-15-44, 2-19-98;
  • Сасовский район (Сасовский, Шацкий, Чучковский, Ермишинский, Кадомский районы): 8 (49133) 2-26-01, 2-24-37;
  • Ряжский район (Ряжский, Ухоловский, Александро-Невский, Сараевский районы): 8 (49132) 2-14-38, 2-25-17.