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В Рязани за неделю в травмпункт БСМП обратились 733 человека
С 3 по 9 августа в амбулаторно-травматологическом центре БСМП помощь оказали 733 пациентам. Об этом сообщили в региональном минздраве. Из них 153 человека обратились с переломами, 244 — с ушибами, 141 — с растяжениями, 188 — с ранами. Кроме того, за семь дней с 3 по 10 августа диспетчерская служба областной станции скорой помощи приняла 3155 вызовов. Из них 851 были экстренными, а 2304 — неотложными.

С 3 по 9 августа в амбулаторно-травматологическом центре БСМП помощь оказали 733 пациентам. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Из них 153 человека обратились с переломами, 244 — с ушибами, 141 — с растяжениями, 188 — с ранами.

Кроме того, за семь дней с 3 по 10 августа диспетчерская служба областной станции скорой помощи приняла 3155 вызовов. Из них 851 были экстренными, а 2304 — неотложными.

Травмпункт БСМП принимает жителей всех районов Рязани, кроме Октябрьского. Жители Октябрьского района обращаются в травмпункт городской больницы № 11. Пациентов с офтальмологическими травмами принимают в травмпункте ОКБ имени Семашко, а детей — в травмпункте детской ОКБ.