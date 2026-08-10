В Рязани волонтеры закрасили 63 надписи с контактами для покупки наркотиков

В Железнодорожном районе Рязани волонтеры из Центра «Мой выбор» вместе с полицией провели акцию «Чистые стены». Об этом сообщила администрация города. Мероприятие было направлено на выявление и уничтожение надписей, содержащих ссылки на Интернет-ресурсы, пропагандирующие наркотики и психотропные вещества, на фасадах жилых домов, зданиях, остановках общественного транспорта и в других общественных местах. В ходе акции волонтеры обнаружили и уничтожили 63 такие надписи.

В Железнодорожном районе Рязани волонтеры из Центра «Мой выбор» вместе с полицией провели акцию «Чистые стены». Об этом сообщила администрация города.

Мероприятие было направлено на выявление и уничтожение надписей, содержащих ссылки на Интернет-ресурсы, пропагандирующие наркотики и психотропные вещества, на фасадах жилых домов, зданиях, остановках общественного транспорта и в других общественных местах.

В ходе акции волонтеры обнаружили и уничтожили 63 такие надписи.