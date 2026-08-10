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В Рязани на шести улицах ограничат подачу газа почти на два дня
С 08:00 12 августа до 20:00 13 августа в Рязани проведут ремонтные работы на газопроводе низкого давления в районе улицы Гоголя. В связи с этим временно прекратится подача газа по нескольким адресам: ул. Толстого, 3; ул. Гоголя, 22/1,24, 24к1,26, 29,31, 32, 33, 35, 35к1, 35к2, 35к3, 37,39; проезд Островского, 5, 7, 9; ул. Черновицкая, 19, 19к1, 21к1, 23, 23к1, 23к2, 23к3, 25, 25к1, 27, 27к1,27к3,30,32, 32к2, 34, 34к2, 34к3, 36, 38, 38к1,38к2, 38к3; ул. Гоголя, 55, ст «Труженик», д.13; ул. Березовая, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1 м, 1н, 1к.1,2, 4, 6,8,10,12. Отмечается, что работы пройдут в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В Рязани на шести улицах ограничат подачу газа почти на два дня. Об этом сообщили в пресс-службе региональной газовой компании.

С 08:00 12 августа до 20:00 13 августа в Рязани проведут ремонтные работы на газопроводе низкого давления в районе улицы Гоголя.

В связи с этим временно прекратится подача газа по нескольким адресам:

  • ул. Толстого, 3;
  • ул. Гоголя, 22/1,24, 24к1,26, 29,31, 32, 33, 35, 35к1, 35к2, 35к3, 37,39;
  • проезд Островского, 5, 7, 9;
  • ул. Черновицкая, 19, 19к1, 21к1, 23, 23к1, 23к2, 23к3, 25, 25к1, 27, 27к1,27к3,30,32, 32к2, 34, 34к2, 34к3, 36, 38, 38к1,38к2, 38к3;
  • ул. Гоголя, 55, ст «Труженик», д.13;
  • ул. Березовая, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1 м, 1н, 1к.1,2, 4, 6,8,10,12.

Отмечается, что работы пройдут в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.