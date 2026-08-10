Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
24°
Срд, 12
21°
Чтв, 13
14°
ЦБ USD 82.61 0.44 11/08
ЦБ EUR 95.29 0.45 11/08
Нал. USD 83.01 / 83.99 10/08 19:20
Нал. EUR 96.56 / 97.90 10/08 19:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани отметили 70-летие празднования Дня строителя
7 августа на территории строящегося жилого комплекса «О...
7 августа 15:44
745
О закулисье фестиваля и культуре уличных музыкантов. Интервью с продюс...
Мы поговорили с продюсером фестиваля Дмитрием Гавердовс...
7 августа 11:57
1 058
Сроки капремонта более 500 домов в Рязани перенесли на 40-е годы. Неко...
Редакции РЗН.инфо удалось выяснить, что только в Рязани...
6 августа 14:46
984
HAVAL F7x: яркий характер, мощность и технологии в одном автомобиле
Есть автомобили, которые просто выполняют свою задачу....
4 августа 18:29
975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В российских школах начнет действовать обновленная программа по обществознанию
С 1 сентября 2026 года в российских школах вступит в силу обновленная образовательная программа по обществознанию. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС. Предмет будет преподаваться в 9-11-х классах, а единые государственные учебники для 9-х и 10-х классов уже подготовлены и поступят в образовательные учреждения с начала нового учебного года. Для одиннадцатиклассников переход на новые учебники запланирован на 1 сентября 2027 года. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. Министр отметил, что изучение обществознания является одной из фундаментальных задач отечественной системы образования. За последние три года был кардинально пересмотрен предмет: обновлены результаты обучения, переработаны программы, подготовлены единые линейки учебников и введено поурочное планирование.

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступит в силу обновленная образовательная программа по обществознанию. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Предмет будет преподаваться в 9-11-х классах, а единые государственные учебники для 9-х и 10-х классов уже подготовлены и поступят в образовательные учреждения с начала нового учебного года. Для одиннадцатиклассников переход на новые учебники запланирован на 1 сентября 2027 года.

В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. Министр отметил, что изучение обществознания является одной из фундаментальных задач отечественной системы образования. За последние три года был кардинально пересмотрен предмет: обновлены результаты обучения, переработаны программы, подготовлены единые линейки учебников и введено поурочное планирование.

«Обществознание будет посвящено реальному устройству нашего общества, государства, культурной политике и экономике», — добавил Кравцов. Он подчеркнул, что предмет помогает школьникам разбираться в социальных процессах, понимать законы и принимать обдуманные решения в повседневной жизни, а также формирует гражданскую ответственность и любовь к Родине.