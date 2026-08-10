В российских школах начнет действовать обновленная программа по обществознанию

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступит в силу обновленная образовательная программа по обществознанию. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС. Предмет будет преподаваться в 9-11-х классах, а единые государственные учебники для 9-х и 10-х классов уже подготовлены и поступят в образовательные учреждения с начала нового учебного года. Для одиннадцатиклассников переход на новые учебники запланирован на 1 сентября 2027 года. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. Министр отметил, что изучение обществознания является одной из фундаментальных задач отечественной системы образования. За последние три года был кардинально пересмотрен предмет: обновлены результаты обучения, переработаны программы, подготовлены единые линейки учебников и введено поурочное планирование.

С 1 сентября 2026 года в российских школах вступит в силу обновленная образовательная программа по обществознанию. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

Предмет будет преподаваться в 9-11-х классах, а единые государственные учебники для 9-х и 10-х классов уже подготовлены и поступят в образовательные учреждения с начала нового учебного года. Для одиннадцатиклассников переход на новые учебники запланирован на 1 сентября 2027 года.

В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией. Министр отметил, что изучение обществознания является одной из фундаментальных задач отечественной системы образования. За последние три года был кардинально пересмотрен предмет: обновлены результаты обучения, переработаны программы, подготовлены единые линейки учебников и введено поурочное планирование.

«Обществознание будет посвящено реальному устройству нашего общества, государства, культурной политике и экономике», — добавил Кравцов. Он подчеркнул, что предмет помогает школьникам разбираться в социальных процессах, понимать законы и принимать обдуманные решения в повседневной жизни, а также формирует гражданскую ответственность и любовь к Родине.