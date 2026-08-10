В России могут сократить срок оплаты штрафов для машин с иностранными номерами

В России могут сократить срок оплаты штрафов за нарушения ПДД для автомобилей с иностранными номерами с 60 дней до одних суток. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в феврале 2027 года, следует из распоряжения правительства, пишет ТАСС. По предлагаемым правилам, водитель автомобиля с иностранными номерами должен будет оплатить штраф в течение суток после вступления постановления в силу. Если этого не сделать, машину смогут задержать до погашения задолженности.

В России могут сократить срок оплаты штрафов за нарушения ПДД для автомобилей с иностранными номерами с 60 дней до одних суток. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в феврале 2027 года, следует из распоряжения правительства, пишет ТАСС.

Сейчас для всех автомобилистов действует общий срок оплаты штрафа — 60 дней. Однако владельцы машин с иностранной регистрацией могут за это время покинуть Россию, не оплатив штраф.

По предлагаемым правилам, водитель автомобиля с иностранными номерами должен будет оплатить штраф в течение суток после вступления постановления в силу. Если этого не сделать, машину смогут задержать до погашения задолженности.

Подготовить законопроект МВД должно к сентябрю 2026 года, а в правительство его планируют внести в феврале 2027-го.

По данным МВД, за 2024 год владельцам автомобилей с иностранными номерами вынесли почти 490 тыс. постановлений о штрафах — на 37% больше, чем годом ранее. При этом оплатили только 282 тыс. штрафов, или 57%.