В районе Рязани зафиксировали превышение сероводорода и углерода в воздухе
6 августа стационарный пост наблюдения за воздухом в районе Дашково-Песочня зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 1,92 ПДКмр. В то же время стационарные посты в микрорайоне Канищево и в районе Рязанского Кремля не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
В Рязани зафиксировали превышение сероводорода и углерода в воздухе. Об этом сообщает региональное минприроды.
6 августа стационарный пост наблюдения за воздухом в районе Дашково-Песочня зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 1,92 ПДКмр.
В то же время стационарные посты в микрорайоне Канищево и в районе Рязанского Кремля не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.