В районе Рязани зафиксировали превышение сероводорода и углерода в воздухе

6 августа стационарный пост наблюдения за воздухом в районе Дашково-Песочня зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 1,92 ПДКмр. В то же время стационарные посты в микрорайоне Канищево и в районе Рязанского Кремля не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.