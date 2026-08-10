В Нижнекамске при атаке ВСУ 13 человек погибли, еще 75 пострадали

Утром 10 августа БПЛА ВСУ пытались атаковать производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. По данным на два часа дня, среди погибших есть ребенок. 75 человек обратились за медпомощью, 21 жителя госпитализировали.

В Нижнекамске при атаке ВСУ 13 человек погибли, еще 75 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

Там отметили, что утром 10 августа БПЛА ВСУ пытались атаковать производственные и гражданские объекты в Нижнекамске.

По данным на два часа дня, среди погибших есть ребенок. 75 человек обратились за медпомощью, 21 жителя госпитализировали.

Решением главы Татарстана Рустама Минниханова семьям погибших выплатят два миллиона рублей, пострадавшим в зависимости от степени тяжести — от 600 до 300 тысяч рублей соответственно.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки на промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. В республике 10 августа объявлен траур.

На базе лицея № 3 имени А. С. Пушкина развернули пункт временного размещения.