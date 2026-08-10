В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 10 августа

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 10 августа. На Харьковском и Сумском направлениях, по данным ведомства, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, два орудия и две станции РЭБ. На Западном направлении потери составили до 215 военнослужащих, танк, 24 автомобиля, два орудия и станцию РЭБ. На Южном направлении — до 205 военнослужащих, танк, бронемашину, 22 автомобиля, орудие и радиолокационную станцию.

Минобороны России опубликовало сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 10 августа.

На Харьковском и Сумском направлениях, по данным ведомства, ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, два орудия и две станции РЭБ.

На Западном направлении потери составили до 215 военнослужащих, танк, 24 автомобиля, два орудия и станцию РЭБ. На Южном направлении — до 205 военнослужащих, танк, бронемашину, 22 автомобиля, орудие и радиолокационную станцию.

На Восточном направлении потери ВСУ составили свыше 340 военнослужащих, три бронемашины и 10 автомобилей.

Российские войска также нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, складам и цехам производства беспилотников. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 1134 беспилотника.