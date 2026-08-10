В Махачкале рухнул лифт с пассажирами, четырех человек отвезли в больницу

Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что в рассчитанную на шестерых человек кабину зашли девять человек — она сорвалась из-за перегруза. В итоге четырех мужчин госпитализировали с переломами. Позже стало известно, что дом официально даже не был введен в эксплуатацию. Возбуждено уголовное дело.

В Махачкале лифт с пассажирами упал с четвертого этажа. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что в рассчитанную на шестерых человек кабину зашли девять человек — она сорвалась из-за перегруза. В итоге четырех мужчин госпитализировали с переломами.

Позже стало известно, что дом официально даже не был введен в эксплуатацию. Возбуждено уголовное дело.