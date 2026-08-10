В Госдуме предложили изменить формат номерных знаков автомобилей

Депутаты Госдумы предложили изменить формат государственных регистрационных знаков автомобилей. Вместо привычных трех цифр и трех букв они хотят ввести новые знаки с четырьмя буквами и двумя цифрами. Также рассматривается вариант с комбинацией из двух букв, двух цифр и снова двух букв (АА 00 АА). Предложение сохраняет размеры знака и размещение необходимых данных, таких как код региона и изображение флага. Депутаты считают, что такая замена увеличит количество возможных комбинаций для каждого региона примерно на 20%. Это изменение не повлияет на существующий порядок регистрации автомобилей. Кроме того, новое правило может помочь создать механизм для получения «красивых номеров», что принесет дополнительные доходы в бюджет страны.

Депутаты Госдумы предложили изменить формат государственных регистрационных знаков автомобилей. Об этом пишет НСН.

Вместо привычных трех цифр и трех букв они хотят ввести новые знаки с четырьмя буквами и двумя цифрами. Также рассматривается вариант с комбинацией из двух букв, двух цифр и снова двух букв (АА 00 АА).

Предложение сохраняет размеры знака и размещение необходимых данных, таких как код региона и изображение флага. Депутаты считают, что такая замена увеличит количество возможных комбинаций для каждого региона примерно на 20%. Это изменение не повлияет на существующий порядок регистрации автомобилей.

Кроме того, новое правило может помочь создать механизм для получения «красивых номеров», что принесет дополнительные доходы в бюджет страны.