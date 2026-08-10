В Архангельской области двухлетний ребенок остался без присмотра и утонул

Трагедия произошла 8 августа в Вельском районе Архангельской области. По предварительным данным следкома, мальчик 2024 года рождения находился на берегу реки Вага вместе с отцом. Мужчина оставил ребенка без присмотра. Мальчик упал в водоем и утонул. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Архангельской области двухлетний ребенок остался без присмотра и утонул. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 8 августа в Вельском районе Архангельской области. По предварительным данным следкома, мальчик 2024 года рождения находился на берегу реки Вага вместе с отцом. Мужчина оставил ребенка без присмотра. Мальчик упал в водоем и утонул.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: СУ СКР по Архангельской области.