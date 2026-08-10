Ученые восстановили облик элитного воина V—VI вв.еков из Рязанской области

Российские ученые реконструировали внешний облик элитного воина рязано-окского типа, жившего в конце V — начале VI века нашей эры. Его останки нашли в могильнике Ундрих в Шиловском районе Рязанской области. Богатое захоронение обнаружили в поселении Ундрих на Оке, примерно в трех километрах к северу от села Борок, в пойме реки Тырницы, на берегу озера Ундрих. Археологи относят находку к культуре рязано-окского типа раннего Средневековья (КРОМ).

Российские ученые реконструировали внешний облик элитного воина рязано-окского типа, жившего в конце V — начале VI века нашей эры. Его останки нашли в могильнике Ундрих в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщили в группе «Новости истории и археологии» во «ВКонтакте».

Богатое захоронение обнаружили в поселении Ундрих на Оке, примерно в трех километрах к северу от села Борок, в пойме реки Тырницы, на берегу озера Ундрих. Археологи относят находку к культуре рязано-окского типа раннего Средневековья (КРОМ).

На высокий социальный статус погребенного указывают шейная гривна и Т-образная фибула. Как рассказала доктор исторических наук Елена Веселовская, такие украшения служили знаками отличия и вручались элитным воинам. Наличие двух мечей, по мнению исследователей, может говорить о том, что в захоронении был погребен вождь.

Еще одним отличительным элементом стала крестообразная диадема на головном уборе, характерная для рязано-окской культуры. Археологи предполагают, что воин мог быть одним из членов главенствующего клана в период начального формирования государственности.

Облик мужчины восстановили специалисты Лаборатории антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН. Антропологи отметили ярко выраженный вертикальный профиль, легкую «угорскую» уплощенность в области скул, острый подбородок и слегка готическую форму глазниц.

По мнению специалистов, особенности лица могли быть связаны со смешением нескольких групп населения, живших в регионе: представителей южной черняховской культуры, балтов, финно-угров и поздних сармат.

Фото: «Новости истории и археологии».