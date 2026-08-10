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Ученые предупредили рязанцев о резком похолодании
По словам ученых, в среду, 13 августа, в регионе резко похолодает: причиной станет вторжение арктического воздуха. Еще 1-2 дня назад прогноз был совсем другим — специалисты ожидали днем температуру в районе +20…+23°C и дальнейшее потепление к концу недели. Теперь же прогноз скорректирован: столбики термометров опустятся до +15°C и ниже.

Ученые предупредили рязанцев о резком похолодании. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

По словам ученых, в среду, 13 августа, в регионе резко похолодает: причиной станет вторжение арктического воздуха. Еще 1-2 дня назад прогноз был совсем другим. Специалисты ожидали днем температуру в районе +20…+23°C и дальнейшее потепление к концу недели.

Теперь же прогноз скорректирован: столбики термометров опустятся до +15°C и ниже.

«Все это обусловлено тем, что изначально не удалось нормально спрогнозировать взаимное положение прибалтийского антициклона и циклонического вихря над северо-востоком Русской равнины. Оказалось, что они расположатся своими холодными бортами (где ветер с севера) так „удачно“ для нас, что вместе создадут мощный поток холодных воздушных масс с Белого и Баренцева морей прямо в Подмосковье», — отметили в посте.

Как уточнили ученые, похолодание будет сопровождаться в основном облачной погодой, кратковременными дождями и охватит в том числе среднюю тропосферу — на высоте 1,5 км, например, температура упадет до нуля, так что холод будет хорошо ощущаться.

В субботу, 15 августа, начнет теплеть. 16 августа воздух прогреется до +25°C днем. К 18 августа вероятна очередная волна субтропической жары до +30°C.